В то время как китайские майнеры переживают одно из сложнейших времён в истории, их американские коллеги позволяют себе расслабиться. Как говорят по новостям, последние китайские биржи криптовалют требуют от клиентов вывода всех средств из-за их закрытия на территории страны. Отныне все криптовалютные операции включая майнинг в Поднебесной запрещены, чего точно не скажешь про США.
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Там государство настолько не вмешивается в криптовалюты, что позволяет местным майнерам буквально всё, что они захотят. Тут стоит отметить, что правительство не вмешивается только пока что. Так, недавно компания Stronghold Digital Mining, как уже не сложно было догадаться, специализирующаяся на добыче криптовалют, приобрела в собственное пользование электростанцию Panther Creek.
Основным занятием сотрудников станции всё-таки значится вовсе не майнинг, а сжигание угольных остатков ещё после большой добычи ископаемых в XIX и XX веках. Как сообщают эксперты, за каждые 200 тонн сожжённого топлива Stronghold Digital Mining будет получать 1 биткоин. Экологичность такого решения, кстати, тоже находится под большим вопросом: угольные шахты всегда считались самым грязным производством.
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