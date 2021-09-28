Такого Илон Маск точно не ожидал.

Факт того, что Tesla – исконно электромобили и только – известен каждому. Единственные, кто с этим решительно не согласился – это специалисты из австралийской компании Obrist. С целью показать людям, что всё ещё можно изменить, они создали продвинутую трансмиссию, в которую входит полноценный бензиновый генератор, аккумуляторы, один топливный бак и ещё несколько довольно нестандартных для электроники компонентов, после чего вставили систему в Tesla Model 3.

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Спустя несколько тестирований можно с уверенностью сказать, что сделали они это успешно. Автомобиль Илона Маска смогли трансформировать в гибрид. Конкретная конструкция Obrist HyperHybrid Mark II, которую поместили в Теслу, работает на 95-м бензине, на 100 км езды расходует примерно 2 литра. На то же расстояние у неё уходит 7,3 кВт·ч электроэнергии.

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Как показывает ролик с демонстрацией, бензиновый генератор в компании Obrist решили устанавливать с передней части, а электродвигатель на заднюю ось. Со стороны всё это кажется довольно дорогостоящим, однако в Obrist заявляют, что компания готова массово продавать систему не более чем за 2 000 евро (170 тыс. руб.).

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