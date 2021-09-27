12 и 13-я версии имеют практически одинаковый внешний вид.

Если вы интересуетесь техникой Apple, вы обратили внимание, что смартфоны старого поколения iPhone 12 и только-только показанные на рендерах iPhone 13 практически не отличаются по дизайну. Наиболее это заметно, если сравнивать Pro-версии каждого из них. Детальнее смотрите на картинке снизу. Так вот, как выяснилось совсем недавно, стала известна причина стольких совпадений. О ней впервые заговорил журналист портала Bloomberg Марк Гурман.

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По его словам, iPhone 13 вовсе не обязан позиционироваться, как новый флагман, который должен запомниться всему миру обширным функционалом. Его миссией скорее должен стать толчок к релизу этого самого флагмана. В роли него, кстати, выступит следующий iPhone 14. Господин Гурман рассказывает, что с 14-й модели разработчики планируют провести полный редизайн внешнего вида смартфона, а также "добавить ему в рукав несколько крутых козырей".

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Возможно, одним из неоспоримых преимуществ новых устройств Apple будет их возможность складываться. Связи Марка в компании показывают, что главные инженеры уже не первый год работают над данной технологией, пытаясь довести её до совершенства, чего пока что никому не удавалось. Существующие на данный момент складные смартфоны имеют огромное количество багов и недостатков, включая их стоимость.

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