вместо жидких электролитов (тех штук, которые проводят ток), можно использовать твёрдые электролиты

Как вы можете знать, нынешние литий-ионные аккумуляторы не слишком-то мощные и имеют множество различных недостатков. Например, среди них маленькая ёмкость и нестабильность. От этого не в последнюю очередь страдает вся индустрия электромобилей, которые и используют данные аккумуляторы для езды. Как говорят эксперты иностранного портала Independent, вскоре проблема решится благодаря исследованиям учёных из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

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Не один год простояв в тупике, учёные недавно обнаружили сразу два способа произвести революцию в аккумуляторах. Первый – использовать кремниевые аноды вместо графических (анод – один из главных компонентов конструкции, который обеспечивает электропитание). О нём знали давно, но аноды на жидких электролитах получались слишком нестабильными.

Теперь же исследователи поняли, что вместо жидких электролитов (тех штук, которые проводят ток), можно использовать твёрдые электролиты. Совсем недавно технология была запатентована частной компанией Unigrid Battery. Она обязалась в ближайшие несколько лет вывести литий-ионные аккумуляторы на совершенно новую ступень развития и повысить мощность электромобилей не менее чем в 10 раз.