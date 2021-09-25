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Kachka
В США желающие купить Playstation 5 ждут своей очереди в палаточном городке
PlayStation 5 до сих пор в тренде.
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Кажется, со дня релиза консоли нового поколения PlayStation 5 прошло столько времени, что даже сложно вспомнить, когда это было. К слову об этом, с момента выхода приставки скоро пройдет год: в США, Канаде, Мексике, Южной Корее, Японии, Австралии и Новой Зеландии её начали продавать 12 ноября 2020 года. С тех пор и до сегодняшнего дня её сложно получить. Особенно в маленьких городах и по рекомендованным ценам.

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Пример тому – два американских города Брентвуд и Фэрвью Хайтс. Там крупное розничное представительство Best Buy объявило, что в продаже скоро появятся PlayStation 5. Эта новость вызвала такой ажиотаж, что возле магазинов покупатели поставили целые палаточные городки, в которых люди жили и держали очередь на PS5 более полутора дней.

Как рассказывает один из первых пользователей на получение приставки, он сидит в очереди уже более одного дня. С момента на момент там должны были начаться продажи. Целью мужчины является даже не личное желание поиграть в эксклюзивы. Он планирует отдать PS5 сыну. Другая девушка, тоже решившая дать комментарий, анонимно заявила, что стоит в очереди ради своего парня: на Рождество он получит от неё красиво упакованную PlayStation 5.
Источник.

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