Ненужные программы отныне оправдывают своё название.

Многим пользователям Windows, особенно Windows 10, частенько надоедали ненужные предустановленные в систему программы. Как правило, они не выполняли своей изначальной функции и лишь замедляли общую работу операционной системы, не давая обычным приложениям запускаться так быстро, как они могут. Кроме того, программы по типу Candy Crush Saga занимали на диске довольно много свободного места.

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Как сообщает вице-президент Microsoft Стив Диспенса, в Windows 11 пользователи больше не будут сталкиваться с данной проблемой, т.к. её окончательно решили путем отказа от большинства предустановленных программ. Вместо них в систему установят так называемые "иконки", которые по факту даже не будут являться реальными приложениями. Как только пользователь захочет использовать какую-то из них, ему предложат скачать небольшое обновление.

Кроме банальной скорости загрузки это значительно уменьшит активность фонового трафика. Наверняка вы слышали об этом, данный недостаток также проявляет себя и в мобильной ОС Android. Релизная версия Windows 11 покажет новый уровень дискового потребления. Вице-президент уверен, что по сравнению с прошлой версией, использование новой окажется более продуктивным и комфортным.