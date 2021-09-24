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Kachka
Китайцы создали полностью функциональный мини-ПК с RTX 3060 Ti и Intel Core i7 11700K
О таком шедевре в углу комнаты можно только мечтать.
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Пора признаться, каждый из нас когда-либо мечтал стать проектировщиком ПК. Вы бы не стали читать эту новость, если бы не интересовались техникой в таком русле. Вне сомнений, кто-то уже осуществил мечту и собрал несколько настольных систем, однако "переплюнуть" китайскую компанию Suchao Modding & Design едва ли смогут единицы. Она собрала полностью рабочую систему из микро-компонентов.

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Удивительный геймерский мини-ПК соединил в себе максимум творческого духа и изобретательности. В частности, если поставить всю композицию где-то в углу комнаты, получится комната в комнате. В проекте задействованы все желания геймеров: игровое кресло, кондиционер, производительный ПК с тремя мониторами, комод с несколькими геймпадами, телевизор, непонятные дизайнерские элементы в стиле раннего киберпанка и многое-многое другое.

Кроме потрясающей детализации (попробуйте тщательно рассмотреть и оценить каждую деталь композиции), разработчики сделали так, чтобы оборудование работало. Геймерский ПК включает в себя процессор Intel Core i7 11700K и дефицитную видеокарту RTX 3060 Ti. Как именно её удалось уменьшить и после этого сделать работоспособной – неизвестно, однако над этим точно трудились не менее нескольких дней. Возможно, даже недель. Красочно завершает картинку электрогитара и чипсы Lays.
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