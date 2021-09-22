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Wccftech: видеокарты RTX 40 будут гораздо мощнее, чем RTX 30 – 5-нм, 80 TFLOPS и память GDDR6X

Слухи о RTX 40 появляются всё чаще.
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Ещё совсем недавно по интернету массово расходились слухи о загадочных видеокартах нового поколения nVidia GeForce RTX 30. Тогда их мощность, по сравнению с RTX 20, во многом даже пугала, однако сейчас вполне нормальной точкой зрения является факт того, что линейку RTX 30 можно и нужно было сделать более мощной. Техпроцесс устарел, видеопамяти мало, а по терафлопсам карты и вовсе едва обгоняют те, что встроены в PlayStation 5.

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Согласно свежим слухам от инсайдера с ником Greymon55, следующее поколения nVidia точно решит проблему нынешнего. Во всех планах, начиная с тактовой частоты. Инсайдер говорит, что флагманская линейка получит чип AD102 SKU, который обеспечит до 2,2 ГГц. Поколение Ada Lovelace будет построено на новом 5-нм стандарте техпроцесса. Насчёт количества CUDA-ядер инсайдеры единогласно заявляют, что Ada GPU получит 18 432 элемента.

Кроме прочего, высокая тактовая частота, если учесть, что 2,2 ГГц – обычный режим, сможет дать 80 терафлопс (TFLOPS). Если сравнивать с Ampere, даже у самой топовой флагманской карты RTX 3090 это значение на данный момент не превышает 36 TFLOPS. Реальный потенциал ускорителей RTX 40 неизвестен, однако, по инсайдерским наработкам, геймеров ждёт скачок в 125% производительности.
Источник.

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