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Поколение Ampere, вопреки всему, запомнилось нам очень хорошо. Несмотря на дефицит и тот факт, что никто почти не смог купить новые флагманские видеокарты, мы прекрасно знаем их по внешнему виду, характеристикам и ценам. Видимо, в ближайшие полгода последняя переменная точно не изменится, как бы грустно это ни звучало. За то недавние слухи говорят о чипах GeForce RTX 4080: обратить взор следует на их стоимость и приблизительную дату выхода.

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Точных данных никто с полной уверенностью предоставить не может, да это и не нужно. Давно известно, что крупные производители "сливают" информацию инсайдерам, чтобы через их аудиторию проверить, насколько продукт совпадает с ожиданиями пользователей. Так, постоянный "житель" соц. сети Twitter с ником kopite7kimi внезапно решил поделиться свежими слухами.

По его мнению, линейка GeForce RTX 40 на архитектуре nVidia Lovelace выйдет к концу 2022 года. Тогда же мир увидит и фирменная флагманская карта RTX 4080, на которой сосредоточено внимание геймеров. Рекомендованная стоимость ускорителя, согласно инсайдерским наработкам, будет колебаться на уровне $800-1000 (58-73 тыс. руб.). Ожидается, что RTX 4080 станет первой полноценной 8K видеокартой. Вообще-то это звание должно было достаться RTX 3090, но дополнительные настройки качества и трассировка лучей не оставляют другого выбора, как включать DLSS.

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Второе требование к карте – больше видеопамяти, чем когда-либо в истории. Например, у топовой RTX 3080 всего 10 Гб. Для нужд 22-го года, говорят эксперты, потребуется минимум 16 Гб видеопамяти. Наконец, пользователи хотели бы видеть более совершенную трассировку лучей. Включение данной функции прямо сейчас на любой видеокарте RTX заметно сказывается на её производительности, хотя изначально знаменитую опцию рассматривали, как крутое дополнение к стандартному арсеналу ускорителя.

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