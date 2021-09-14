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На фоне майнинга и постоянных новостей о нём тема видеокарт держится на неугасающей волне популярности. Возможно, этого бы не было, если бы люди могли просто купить пару ускорителей по более-менее вменяемым ценам. Вместо этого геймерам остается лишь читать материалы о подорожаниях и подешевениях. К слову, если сравнивать стоимость нынешних чипов с теми, которые будут после них, то RTX 30 стоят не так уж и дорого.

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Об этом говорит утечка от инсайдеров, которые сообщают, что будущее поколение RTX 40 явно впечатлит рынок своими ценами. Особенно это относится ко флагманской RTX 4090 на базе архитектуры Ada Lovelace. Характеристики и возможности карты мы не знаем, однако о ценах говорить можем. По слухам, RTX 4090 будет стоить около $3 000 или 220 тыс. руб. Чуть менее "крутая" карта RTX 4080 Ti получит ценник в 2 000 долларов или 150 тыс. руб.

Изначально задумывавшиеся как бюджетные, GeForce RTX 4070 и RTX 4060 тоже будут стоить не меньше $700-750 за единицу (51-55 тыс. руб.). Наибольший интерес во всем вызывает тот факт, что вышеописанные цены являются рекомендованными производителем, то есть компанией nVidia. В том случае, если прогноз насчёт дефицита оправдается, лучше и не предполагать, сколько будут просить за карты перекупщики и спекулянты.