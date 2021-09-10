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Давно ходившие по интернету слухи об импульсивном менталитете русских геймеров уже не раз подтвердились. Игроки из России и стран СНГ чаще геймеров из других стран неадекватно реагируют на ошибки сокомандников в онлайн-играх. Особенно это касается популярных CS:GO, Battlefield и DOTA 2. К тому же, доказан и тот факт, что средний скилл игры у русскоязычных людей опережает скилл европейцев или американцев. Частенько именно из-за чрезмерной импульсивности русские пользователи мешают друг другу достичь более высоких результатов.

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Такой вывод сделал блогер Игорь Линк, недавно переехавший в Чехию. Он на своем YouTube-канале вначале рассказал, что получил приглашение на мероприятие The International (TI). Одно лишь приглашение уже вызвало множество недовольства со стороны фанатов Dota 2, т.к. последний "Репортаж со дна" – короткометражный выпуск об игре, был опубликован им уже 2 года назад. С тех пор контент блогера изменился.

Получив инвайт от компании Valve, Игорь также рассказал, что не считает игроков DOTA 2 людьми. Конечно, опираясь на личный опыт. В связи с этим несколько анти-фанатов Игоря создали на иностранном портале Reddit топик, где предложили написать в Valve петицию с просьбой аннулировать приглашение за оскорбления. Ответ на это Игорь дал следующий: когда он делал пост, имелись в виду только пользователи с России, к англоязычным геймерам это не относится и относиться не может.