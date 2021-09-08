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Недавно российский регулятор Роскомнадзор заблокировал несколько популярных на территории страны VPN-сервисов из-за того, что они давали пользователям доступ к запрещённым на законодательном уровне материалам. Собственно, именно с этой целью все VPN и прокси создаются. Анализ трафика и блокировки вначале повлияли на интернет-магазин Avito, а теперь дошли до геймеров. В частности, некорректно работать могут две игры: World of Tanks и World of WarShips.

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Интернет-провайдеры и компания Wargaming.net предупреждают пользователей, что действия со стороны Роскомнадзора могут негативно сказаться на игровом опыте. В данных играх нет ничего запрещенного, однако в их структуру встроены несколько VPN, работающих во благо: ускорение загрузок, защита голосовых чатов от взломов и прослушек, более стабильное соединение с интернетом. В некоторых случаях игры вовсе не запускаются.

Главным виновником проблемы стало DPI-оборудование. Роскомнадзор настаивает на его установке, после чего оно проверяет соблюдение закона о суверенном интернете и защищает Рунет от угроз с внешней стороны. Иногда в ассортимент функций входит и блокировка нежелательных сайтов.

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