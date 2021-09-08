Сегодня купить видеокарту нового поколения, да ещё и в хорошем состоянии, без следов майнинга или чего-то подобного – все равно, что передвинуть гору. Возможно, это будет легче, при условии, что у вас неограниченный бюджет в долларах. Если же нет, то придётся изворачиваться и временами даже договариваться с теми самыми майнерами, которые и устроили весь этот дефицит ускорителей.

Схема проста: вы отдаёте им RX 5700 XT или 5600 XT, а взамен получаете новую RX 6700 XT. На первый взгляд покажется безумием: никто во время отсутствия карт на рынке не станет менять лучший образец на худший. Иными словами, более мощный на менее мощный. Оказалось, что менять будут, да ещё и охотно.

Всё дело в том, что у RX 6700 XT значительно ниже показатель хешрейта, по которому в основном и вычисляется доходность майнинга. В то же время, когда хейшрейт старшей линейки "хромает", показатели старой (RX 5700 XT/5600 XT) кажутся достаточно высокими. Так рассудил пользователь с ником dmgr14 рассказав, что недавно бесплатно обменял свою RX 6700 XT на RX 5700 XT без доплат со стороны покупателя. После этого майнер ещё и вышел в плюс. Геймер, купивший видеокарту, к слову, тоже.

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