Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Когда компания Microsoft анонсировала новую Windows 11, всех начал волновать лишь один вопрос: какие конфигурации ПК смогут её получить. Дата, функции, нововведения – всё это перешло на второй план после того, как в компании объявили о первом решении – обновиться смогут почти все. Эта новость обрадовала, но не на долго. Вскоре Microsoft изменила свое мнение и сказала, что обновление получат далеко не все. После ещё нескольких смен решения то в одну сторону, то в другую, пользователи так и не поняли, что им делать.

реклама

Разрешить ситуацию окончательно Microsoft решила с помощью так называемой программы предварительной оценки Windows 11. Она сравнивает мощность пользовательского ПК с необходимой для установки новой ОС и показывает, разрешается ли обновление. Так, как сообщает ресурс Neowin, с запретом на установку предварительной версии столкнулось множество пользователей. Их безуспешные попытки обновиться до Windows 11 видны на скриншоте ниже.

В сообщении сказано, что юзеру нельзя установить обновление из-за несовместимости его ПК с минимальными требованиями. Стоит отметить, что скачать финальную Windows 11 можно будет как с разрешением Microsoft, так и без него. В последнем случае потребуется специальный ISO-образ, 64 Гб памяти, 4 Гб ОЗУ и двухъядерный процессор.

Источник.