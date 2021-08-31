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В следом за другими монетами, такими, как Ethereum, Cosmos, Tezos и другими, о которых мы рассказывали в прошлых материалах, стремительное подорожание ждёт ещё один небезызвестный токен – Solana (SOL). Аналитик компании Spartan Capital, занимающий должность директора по управлению цифровыми активами, дал ближайший прогноз по поводу криптовалюты Solana, которая закрепилась на 8 ранге в рейтинге самых популярных альткоинов.

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Аналитик утверждает, что в будущем велика вероятность подорожания SOL минимум в 3 раза. Он (токен), по словам эксперта, напрямую зависит от общей капитализации другого блокчейна под названием Cardano. Когда тот преодолеет отметку капитализации в 90 млрд, стоимость Solana начнёт постепенно повышаться и на пике за одну монету нужно будет выложить $360. Сейчас цена Solana колеблется в районе $105-130.

Напомним, что на 8 месте в рейтинге Solana недавно: "бычий рост" токена начался 26 августа, когда за него просили всего $70. С тех пор он обновил свой исторический максимум и ворвался в ТОП-10, опередив Polkadot (DOT), USD Coin (USDC) и Uniswap (UNI). Глава Genesis по финансированиям цифровых активов Мэтт Балленсвейг рассказал, что по сравнению с тем же Ethereum, Solana является одним из самых недооценённых токенов.

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