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Ютуб канал с миллионом подписчиков предсказал стремительный взлет 5 криптовалют

To the moon ждет Cardano, Ethereum, Cosmos и другие
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Явление "To the Moon" или "На Луну" предрекают ещё 5-м криптовалютам: Ethereum (ETH), Cosmos (ATOM), Cardano (ADA), Tezos (XTZ) и VeChain (VET). По мнению аналитика Остина Арнольда с YouTube-канала Altcoin Daily, где он тщательно анализирует и разбирает каждый альткоин, все вышеперечисленные криптовалюты ждёт стремительный взлёт. Начнём по порядку.

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Ethereum (ETH)
Данный альткоин был выбран вовсе не случайно. Несмотря на то, что ETH уже показал себя, как перспективный токен, в монету всё также инвестируют. Например, 24 августа Ethereum Foundation получила на свой счёт 1 млн 500 тыс. долларов для развития Ethereum 2.0.

Cosmos (ATOM)
Ликвидность Cosmos, как сообщает аналитик, увеличится вследствие того, что вскоре монета станет совместима с Bitcoin-сетью. Всё это будет контролироваться децентрализованным блокчейном interBTC. Ровно за месяц монета подорожала на более чем 80%.

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Cardano (ADA)
 К ADA популярность пришла после разрешения японских регуляторов на торговлю на местных биржах. Получить его может отнюдь не каждая криптовалюта, а для этого создателям нужно проделать большую работу. Кроме того, по сравнению с BTC и ETH, у Cardano минимальная комиссия на транзакции.

Tezos (XTZ)
"Позади" Tezos стоят крупнейшие швейцарские блокчейн-компании: Crypto Finance, Inacta и InCore Ban, которые объединили усилия с целью создания своих децентрализованных интернет-товаров. С 1 августа капитализация Tezos выросла на $3,8 млрд, а стоимость монеты – на 92%.

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VeChain (VET)
VeChain, как и Ethereum, сегодня принимает большие инвестиции: разработчики криптовалюты пожертвовали ей $1 млн, чтобы создать собственную торговую площадку для покупок NFT-токенов. Если планы смогут реализовать, у монеты появится большое будущее.

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