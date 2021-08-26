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Intel добавит в видеокарты Alchemist полноценный разгон и будет конкурировать с nVidia RTX 3070

Новые инструменты будут направлены на создателей контента.
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На прошлой неделе громовой волной по миру пролетел анонс видеокарт Intel Xe-HPG, которые недавно получили название Alchemist. Многие геймеры надеются, что выпуск конкурентоспособных карт может наконец положит конец дефициту графических ускорителей, ведь, чтобы чипы Intel пользовались популярностью, нужно снижать на них цены. Такой расклад должен устроить всех, кто ждал удешевления RTX 20 и RTX 30.

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Видимо, в "синей" компании придерживаются как раз такой схемы: представители уже сообщили, что в плане мощности первым видеокартам Intel Alchemist смогут позавидовать как в nVidia, так и в AMD. Теперь стало известно, что Intel решила позаботиться и о создателях контента, добавив в систему карт несколько интересных фишек.

Например, потребители смогут самостоятельно управлять разгоном своего устройства, полноценно использовать функцию захвата игры в пользовательском интерфейсе, включать и выключать виртуальную камеру с поддержкой AI и записывать любые геймплейные моменты. По словам компании, она заботится о всех категориях покупателей. Если всё это окажется правдой наряду с большой мощностью, топовая Intel Alchemist DG2, как флагман своей линейки, сможет даже потягаться с RTX 3070.
Источник.

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hundzintay
15:48
Непонятно "плане мощности первым видеокартам Intel Alchemist смогут позавидовать как в nVidia, так и в AMD" И "Если всё это окажется правдой наряду с большой мощностью, топовая Intel Alchemist DG2, ка...
Intel добавит в видеокарты Alchemist полноценный разгон и будет конкурировать с nVidia RTX 3070
Alex_Str
15:46
По какой ссылке? И не гиГбенч, а гикбенч.
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[P*D]KilleR
15:44
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t-dirt
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Xrona666
15:43
Как ты не гони свой 10700к но он не конкурент для 5800х.
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Зеновий Радеонович
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Intel добавит в видеокарты Alchemist полноценный разгон и будет конкурировать с nVidia RTX 3070
t-dirt
15:42
в многопотоке скорей всего да, потому как грубая сила 2-кратного превосходства по большим ядрам своё дело сделает. а вот в однопотоке, при сравнении больших ядер...
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Jaster
15:42
Ох уж эти оналитеги.. Это что, дешманские диски массового сегмента? Гарантии ни них не дают? Срок службы заявлен 1 год?
Начато производство жестких дисков с термомагнитной технологией записи - ее достоинства и недостатки
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