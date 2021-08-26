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На прошлой неделе громовой волной по миру пролетел анонс видеокарт Intel Xe-HPG, которые недавно получили название Alchemist. Многие геймеры надеются, что выпуск конкурентоспособных карт может наконец положит конец дефициту графических ускорителей, ведь, чтобы чипы Intel пользовались популярностью, нужно снижать на них цены. Такой расклад должен устроить всех, кто ждал удешевления RTX 20 и RTX 30.

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Видимо, в "синей" компании придерживаются как раз такой схемы: представители уже сообщили, что в плане мощности первым видеокартам Intel Alchemist смогут позавидовать как в nVidia, так и в AMD. Теперь стало известно, что Intel решила позаботиться и о создателях контента, добавив в систему карт несколько интересных фишек.

Например, потребители смогут самостоятельно управлять разгоном своего устройства, полноценно использовать функцию захвата игры в пользовательском интерфейсе, включать и выключать виртуальную камеру с поддержкой AI и записывать любые геймплейные моменты. По словам компании, она заботится о всех категориях покупателей. Если всё это окажется правдой наряду с большой мощностью, топовая Intel Alchemist DG2, как флагман своей линейки, сможет даже потягаться с RTX 3070.

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