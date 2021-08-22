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Криптовалюта Ethereum (ETH) уже долгие годы держится на уверенном 2-м месте по популярности. После Bitcoin, конечно. На данный момент, чтобы купить одну виртуальную монетку, вам потребуется потратить почти 3 тыс. долларов. По прогнозам аналитиков из РБК, сейчас самое время приобретать криптовалюту по "выгодной цене", ведь через несколько лет она будет стоить 30, 40 и более тысяч долларов.

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Мнение экспертов основано на личном мнении известного сотрудника портала NewsBTC Рейнальдо Маркеса. Он без тени сомнения рассказал, что по мере наступления хардфорка London и перехода к Ethereum 2.0 с заменой Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS) стоимость ETH будет расти. Первый метод для работы блокчейна требует наличия майнеров, которые бы тратили ресурсы на добычу монет, а второй предполагает начисление комиссий за хранение этой самой криптовалюты.

Кроме того, как сообщает аналитик NewsBTC, через пару лет именно Ethereum, а не Bitcoin сможет приблизиться по объему транзакций к китам индустрии: Visa и MasterCard. До них ETH ещё далеко, однако хардфорк существенно сократит расстояние.