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Как правило, производители видеокарт не оставляют следов сборки или приметных деталей на корпусе, которые бы мешали нормальной работе устройства, однако иногда случаются исключения. Таковым можно назвать недавнюю находку напальчника прямо внутри игровой nVidia Geforce RTX 3090. Которая, между прочим, долгое время активно работала.

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Об этой забавной истории на Reddit рассказал пользователь с ником antonyjeweet. Он говорит, что спустя несколько месяцев после покупки RTX 3090 её система начала "шалить", а из системы охлаждения доносились странные шумы. Разобрав всё по частям и "оголив" видеокарту, геймер обнаружил в ней самый обычный забытый сборщиком чипа напальчник.

В ускорителе он выполнял функцию скрытия следов: сборку проводят именно в них, чтобы не оставлять отметин и царапин. Как сообщает пользователь, напальчник лежал прямо под одной из термопрокладок, из-за чего температура устройства в стандартном режиме иногда превышала 110°С. После удаления нежелательного элемента средняя температура упала до 86°С. Эксперт по данному вопросу (сам геймер) сообщает, что карта будет жить. Примечательно, что чип относится к Founders Edition – его сборкой занимались не сторонние производители, а nVidia.