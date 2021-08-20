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Сегодня производители современной электроники все чаще переходят на модель "сделай сам". Пользователь самостоятельно выбирает комплектацию необходимого ему устройства, определяет важные элементы и отметает ненужные, после чего покупает товар таким, каким он пригодится ему максимальным образом. Производитель при этом только выигрывает: за счёт свободного выбора увеличивается количество желающих купить товар в оптимальной комплектации.

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Инсайдер Роланд Квандт, специализирующийся по технике Intel заявляет, что вскоре компания покажет новый ноутбук Whitebook King County. Продавать его собираются по похожей схеме, однако с одним различием. Игровой лэптоп будет включать в себя мощный процессор Core i7-11800H с частотой 4.6 ГГц собственного производства и видеокарты RTX 3070 или RTX 3060: их можно будет выбирать. Ключевое новшество данного ноутбука – полное отсутствие ОЗУ.

Выбора между оперативной памятью даваться не будет по одной причине: её придется докупать самостоятельно. Заводские настройки предполагают возможность установки до 64 Гб ОЗУ DDR4. Уже в конце текущего года ноутбуки появятся в магазинах. Цены не называются.