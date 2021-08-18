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Microsoft и Alibaba объединятся и создадут масштабнейшую анти-пиратскую машину, блокирующую торренты

Механизм работы обещают сделать прозрачным.
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Анонс и релиз консоли Xbox Series X позади, а это значит, что настало самое время вновь попытаться бросить вызов "пиратам". Несмотря на низкую доступность приставок и большое количество перекупщиков, компания Microsoft взялась за новый проект: масштабнейшую в истории "машину" по борьбе с пиратским контентом: торрентами, бесплатными фильмами, музыкой, играми, программами и т.п.

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В тандеме с Alibaba Group и университетом Карнеги-Меллона в Питтсбурге, США компания планирует создать механизм, способный полностью искоренить проблему нелегально распространяющегося внутри интернета контента. Алгоритм работает следующим образом: пользователь находит первоисточник пиратских файлов и отправляет ссылку на него в специализированный отдел Microsoft, который фиксирует данные и обратно отправляет пользователю вознаграждение. На данном этапе разработки – в виде криптовалюты: 14 ETH-транзакций.

Гарантом успеха будет выступать блокчейн Ethereum, система которого будет наносить на источник пиратского контента разновидность цифрового водяного знака для дальнейшего отслеживания действий. Президент Microsoft Брэд Смит подтвердил, что если алгоритмы системы будут одобрены, её начнут вводить повсеместно.

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