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До выпуска Cyberpunk 2077 репутация польской студии по разработке игр CD Project RED держалась на высоте: компанию считали одной из самых престижных в мире игровой индустрии. Поразительно, как одна провальная игра способна буквально изменить отношение всех: инвесторов, геймеров, конкурентов. Сегодня в жизни CDPR наступила краткосрочная черная полоса. Сменить её на белую должна помочь новая игра, над которой уже активно трудятся.

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Название неизвестно, как и дата выхода, а слух о её разработке идёт из вакансий CDPR. Недавно компания искала дизайнеров боевых систем, а теперь ей нужен программист, разбирающийся в камерах для игр от 3-го лица. Шанс, что студия просто пытается сделать ещё одно обновление Cyberpunk 2077, маловероятен, учитывая, что в последнее время она "работает с игрой" только в соц. сети Твиттер.

Более вероятным кажется разработка новой крупной франшизы. Можно также предположить, что новым сотрудникам, которых приглашают в Ванкувер, придется заниматься созданием The Witcher 4. Пользователи уже давно ждут от студии действий в сторону вселенной Ведьмака.