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UserBenchmark: новая DDR5 проигрывает DDR4 по скорости чтения и записи

Новое поколение пока что не оптимизировано.
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Вскоре Intel представит свой новый сокет LGA1700, с которым будут оптимально работать настольные процессоры Alder Lake-S и, соответственно, память DDR5. Проверить, так ли хорошо новое поколение памяти, и можно ли вообще называть его скоростным, взялся иностранный портал Tom’s Hardware в тестировщике UserBenchmark.

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Как показывают сравнения DDR5 и DDR4 в аналогичных сборках и комплектациях, последняя даже во многом обгоняет новое поколение. Например, по многоядерной скорости чтения Kingstone DDR4-3200 2х8 Гб превосходит Micron DDR5-4800 2х8 Гб на более чем 23%. Почти то же самое можно сказать и про скорость записи: нынешнее поколение памяти лидирует на 20%.

В одиночных тестах чтения и записи результаты одинаковы. Выделить явного победителя нельзя, за то DDR5 на 36% обгоняет DDR4 по задержкам: 86.7 против 136. В последнем смешанном тесте оба типа памяти равны. Как уточняет источник, тесты, вероятнее всего, являются полностью достоверными, однако стоит учитывать, что у процессоров могла быть разная тактовая частота. Кроме того, DDR5 работала с задержками CL40, а DDR4 – CL22, что также могло повлиять на конечный результат.
Источник.

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