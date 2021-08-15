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Не секрет, что многие криптовалюты на сегодняшнем рынке, как принято называть их у экспертов, являются скамом (scam). Иными словами, обманкой, мошенничеством. Подумав, что кто-то не знает, каким образом можно создать ажиотажную монету-обманку и поднять её в топ без особых усилий, корреспондент New York Times Дэвид Сигал (David Segal) решил это наглядно продемонстрировать. Его криптовалюта называется Idiot Coin, а сайт для неё – coinforidiots.com.

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Вывести её в свет помогли несколько нехитрых манипуляций: стартовый капитал в 300 долларов для "печати" 20 млн монет, сотрудничество со многими экспертами в области криптовалют, покупка рекламы у известного TikTok-блогера, который тщательно разрекламировал монету, распространение шуточных, но интригующих слоганов по типу "Не собирается на Луну" или "Не поднимется от земли ни на дюйм".

Итог - 300 желающих купить монету за первые пару часов её существования. Дабы напрасно не разводить панику, Дэвид не называет точное количество пользователей, купившихся на обманку, однако рассказывает, что его криптовалюта явно вызвала ажиотаж. Возможно, в будущем, он ради шутки даст ей реальное будущее, как было с DogeCoin, стоимость которой выросла на более чем 4 000%.

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