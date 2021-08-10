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В Польше открывают школу для молодых ведьмаков: продюсирует CD Projekt RED

Давно бы пора, с момента выхода игры прошло 8 лет.
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С момента релиза игры The Witcher 3: Wild Hunt прошло ни много ни мало 8 лет, а поклонники тайтла не перестают останавливаться ни перед чем. Фигурки и сувениры с Ведьмаком и героями – самое малое, что можно найти в интернете. Зачастую, такие моменты происходят только в сети. Чтобы разрушить этот стереотип, фанаты решили "выйти на улицу" и открыть собственную школу для обучения молодых ведьмаков. Естественно, при поддержке CD Projekt RED и с её официального разрешения.

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В лучших традициях Каэр Морхена "ведьмаки", желающие пройти обучение, будут подвергнуты изнурительным тренировкам: азы фехтования, средне-высокие навыки по стрельбе из лука, основы алхимии и химии, а также изучение истории замка, в котором будет проходить своего рода ивент.

Для пребывания в замках выберут максимум 128 человек. Каждому из новобранцев выдадут тематические костюмы, подвески и амулеты с разными символами и животными. Мероприятие, как и следовало ожидать, не бесплатное. От трёх до семи дней в замке будут стоить около 42 тыс. рублей. Создатели "Ведьмачьей школы" обещают огромное количество известных по франшизе восковых фигур и живых персонажей (аниматоров), свободно разгуливающих по территории замка круглыми сутками.
Источник.

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