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Каждый, кто хотел поиграть в PlayerUnknown’s Battlegrounds на ПК, сталкивался с тем, что игра стоит 1 400 рублей вместо того, чтобы продаваться бесплатно. Более того, на смартфонах за неё денег не просят. По логике вещей, игра сделана в формате F2P (Free To Play), что означает, что она условно-бесплатна (на мобильных устройствах). Так или иначе, как и с CS:GO в прошлом, те, кто купил PUBG за реальные деньги, по информации инсайдера, вскоре будут играть с теми, кто забрал игру бесплатно.

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Ещё 24 июля пользователь Твиттера с ником PlayerIGN написал пост, в котором рассказал, что в первых числах августа разработчики PUBG откроют к игре бесплатный доступ на неделю. Соответствующая акция уже проходит в Steam и до её окончания осталось 6 дней.

Что интереснее, после пробного периода ещё некоторое время PUBG будет стоить прежнюю стоимость, однако уже к середине весны станет абсолютно бесплатным на всех платформах от смартфонов до ПК. Целью акции является проверка, насколько возрастет количество аудитории в PUBG, когда игра станет бесплатной. Если ивент окажется успешным (а так, скорее всего, и будет), игра полностью перейдёт на F2P модель.

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