DNS планирует реализовать горы RX 6600 XT в день старта продаж
Уже не единожды российский магазин DNS доказывал пользователям свою преданность, устраивая всевозможные распродажи видеокарт нового поколения. Так, недавно закончилась очередная распродажа RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti. К сожалению, полностью побороть перекупщиков не удалось. Не самую маленькую часть от общего количества чипов смогли забрать спекулянты. Тем не менее, сеть не сдаётся и не теряет надежд обеспечить геймеров качественным оборудованием.
реклама
11 августа в мире начнут официально продаваться видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT. Пока что даже руководители DNS не знают, какое количество карт попадёт в Россию, но несмотря на это, PR-менеджеры магазина уже объявили, что в тот же самый день DNS устроит большую распродажу в честь релиза графических процессоров. Об этом сказано на сайте торговой сети.
В нынешней версии дайджеста DNS указано, что некоторые коробки с видеокартами уже ждут пользователей на складах. В ближайшее время ожидается ещё одна волна поставок. Примерно в то же время раскроют розничную стоимость чипов, комплектацию и список доступных моделей. Сейчас DNS предлагает покупателям пройти опрос под названием "Готовы побороться за Radeon 6600 XT?". Каждый второй, кто прочитал новость, ответил, что и правда готов побороться и постоять в очереди за видеокартой, если её стоимость не будет превышать 40 тыс. руб., что вряд ли случится из-за надвигающегося дефицита памяти GDDR6. К слову, она используется и в Radeon 6600 XT.
Источник.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила