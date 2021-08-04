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Уже не единожды российский магазин DNS доказывал пользователям свою преданность, устраивая всевозможные распродажи видеокарт нового поколения. Так, недавно закончилась очередная распродажа RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti. К сожалению, полностью побороть перекупщиков не удалось. Не самую маленькую часть от общего количества чипов смогли забрать спекулянты. Тем не менее, сеть не сдаётся и не теряет надежд обеспечить геймеров качественным оборудованием.

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11 августа в мире начнут официально продаваться видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT. Пока что даже руководители DNS не знают, какое количество карт попадёт в Россию, но несмотря на это, PR-менеджеры магазина уже объявили, что в тот же самый день DNS устроит большую распродажу в честь релиза графических процессоров. Об этом сказано на сайте торговой сети.

В нынешней версии дайджеста DNS указано, что некоторые коробки с видеокартами уже ждут пользователей на складах. В ближайшее время ожидается ещё одна волна поставок. Примерно в то же время раскроют розничную стоимость чипов, комплектацию и список доступных моделей. Сейчас DNS предлагает покупателям пройти опрос под названием "Готовы побороться за Radeon 6600 XT?". Каждый второй, кто прочитал новость, ответил, что и правда готов побороться и постоять в очереди за видеокартой, если её стоимость не будет превышать 40 тыс. руб., что вряд ли случится из-за надвигающегося дефицита памяти GDDR6. К слову, она используется и в Radeon 6600 XT.

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