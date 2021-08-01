USB-майнер NewPac за месяц добывает более 0,0002478 биткоина и окупает электроэнергию
Большинство из нас при слове "майнинг" представляет некую огромную систему из видеокарт, помещённую в лабораторию или заброшенную станцию, которые днями напролёт крутятся, зарабатывая своим владельцам миллионы долларов в криптовалюте. На самом деле так и есть, но существуют несколько забавных исключений. Например, новый USB-майнер NewPac за 875 долларов (64 тыс. руб.).
реклама
Устройство изобрёл американский инженер и успешный (потом вы узнаете, почему) бизнесмен Идан Абада. Первый ролик с мини-майнером он опубликовал в социальной сети TikTok, где и получил 2.6 миллионов просмотров и 100 тыс. лайков. Конструкция NewPac-майнера проста до мелочей: концентратор, двадцать блоков с двумя ASIC-чипами Bitmain и гибкий вентилятор. Всё, что нужно для работы: розетка, ПК, ноутбук или любой прибор, подключённый к электричеству. При не слишком-то активной работе за месяц майнер добывает примерно 0,0002478 биткоина, что легко покрывает минимальные затраты на электричество, а если использовать его в ресторанах, то покрывать и вовсе ничего не придётся.
Стоимость производства устройства, по словам бизнесмена, составила более 850 долларов, поэтому розничная цена не маленькая. Несмотря на это, USB-майнеры NewPac стали "хитом сезона": покупатели раскупают их тысячами, не давая продавцам никаких шансов остаться без прибыли. Хешрейт данных приборов на удивление мал.
Источник.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила