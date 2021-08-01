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Большинство из нас при слове "майнинг" представляет некую огромную систему из видеокарт, помещённую в лабораторию или заброшенную станцию, которые днями напролёт крутятся, зарабатывая своим владельцам миллионы долларов в криптовалюте. На самом деле так и есть, но существуют несколько забавных исключений. Например, новый USB-майнер NewPac за 875 долларов (64 тыс. руб.).

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Устройство изобрёл американский инженер и успешный (потом вы узнаете, почему) бизнесмен Идан Абада. Первый ролик с мини-майнером он опубликовал в социальной сети TikTok, где и получил 2.6 миллионов просмотров и 100 тыс. лайков. Конструкция NewPac-майнера проста до мелочей: концентратор, двадцать блоков с двумя ASIC-чипами Bitmain и гибкий вентилятор. Всё, что нужно для работы: розетка, ПК, ноутбук или любой прибор, подключённый к электричеству. При не слишком-то активной работе за месяц майнер добывает примерно 0,0002478 биткоина, что легко покрывает минимальные затраты на электричество, а если использовать его в ресторанах, то покрывать и вовсе ничего не придётся.

Стоимость производства устройства, по словам бизнесмена, составила более 850 долларов, поэтому розничная цена не маленькая. Несмотря на это, USB-майнеры NewPac стали "хитом сезона": покупатели раскупают их тысячами, не давая продавцам никаких шансов остаться без прибыли. Хешрейт данных приборов на удивление мал.

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