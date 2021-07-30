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Binance сообщает о выводе более 30 тысяч Bitcoin на $1 млрд за 15 минут

Точные причины сего деяния не выявлены.
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Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
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Наверное, вы уже знаете, как работают классически криптовалютные системы. Если нет, то вот краткая формула: чем больше монет покупается (за реальные деньги), тем больше становится курс определённой валюты. Чем больше монет выводят, тем меньше становится их курс. Итак, теперь вы поймёте, почему аналитики начинают говорить о новом падении курса биткоина. Причиной тому стали массовые выводы криптовалюты с биржи Binance.

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Вчера вечером биржа сообщила, что наблюдает за крупнейшим выводом биткоина за несколько месяцев. Лишь за 15 минут было снято более 30 тыс. BTC, что равносильно 1 миллиарду долларов по текущему курсу. Ровно за день до этих событий некто вывел ещё 13 тыс. биткоинов на 550 млн долларов.

Наиболее вероятная причина – желание держателей криптовалюты обезопасить свои счета. Несмотря на то, что виртуальные деньги лучше защищены от воздействия из вне, у них есть и очевидные недостатки. Например, правительство какой-либо страны в любой момент может запретить на своей территории все криптовалюты, а за ними и биржи, офисы которых располагались на территории данной страны. Следом за этим виртуальные коины могут исчезнуть, а их владельцы, держав их на биржах – обанкротиться. Подтвердить эту теорию пока что никто не может. Официальных заявлений по поводу причин вывода средств с Binance не было.

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