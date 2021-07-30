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После того, как в сети появились системные требования Windows 11, у некоторых пользователей возник вопрос, как можно будет поставить ОС, если их ПК не подпадает под разные категории. Официальный ответ от Microsoft следующий: "никак". Даже народные умельцы и энтузиасты ничего не смогут сделать, чтобы обойти требования. Слегка подумав и повспоминав, инсайдеры пришли к выводу, что пытаться устанавливать новую систему на слабые ПК и не нужно.

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Редакторы портала Slashleaks нашли иной выход: Windows CoreOS. Звучит, как что-то, что не имеет никакого отношения к Windows 11, но это не так. Данная операционная система – лайт-версия подлинной Windows 11 с несколько урезанным функционалом. Ещё в 2018 году утечки сообщали, что её назовут Windows Lite. Свежие данные говорят, что с тех пор ОС переименовали и заново переписали на коде Windows 11 вместе с её структурными элементами и богатым функционалом.

Выпускать её Microsoft будет для более простого и нетребовательного сегмента, например, телевизоров, планшетов, устройств умного дома и т.д. В ней полностью отсутствуют некоторые важные настройки оригинальной системы. Интерфейс и иконки, возможно, тоже упрощены.