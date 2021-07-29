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Долгое время скандальная история между "российским Сталкером" Atomic Heart – игрой про постапокалипсис в родных краях и владельцами прав на песню "Музыка нас связала" группы Мираж не давала покоя фанатам будущей игры. Похоже, что пришло время её конца. Некоторые же считают, что это только начало.

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Всё началось с того, что студия Mundfish незаконно вставила минимум в два трейлера игры трек "Музыка нас связала", слова которого знают все, кому за 30. Вскоре после того, как об этом узнал основатель группы Андрей Литягин, в Мосгорсуд был подан первый иск за грубое нарушение авторских прав. Т.к. песня в своё время была нереальным хитом, господин Литягин на полном серьёзе пригрозил разработчикам "судебным кошмаром". Практически так впоследствии и случилось.

Мосгорсуд, рассмотрев заявление Литягина, принял решение заблокировать все трейлеры, где звучат отрывки песни, даже самые маленькие. Несмотря на тот факт, что студия пыталась оправдаться договором с третьей стороной, ей это не помогло. Специальное отделение отправило в Google несколько заявлений на блокировку трейлеров. В данный момент их ещё можно посмотреть, но не затягивайте. Господин Литягин – сама решительность, поэтому уже очень скоро официальные ролики удалят.

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