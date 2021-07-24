Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новый вирус MosaicLoader заражает компьютер майнером и содержится во многих пиратских файлах

Появилось новое семейство вирусов.
[ ] для раздела Блоги
1
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Не успел мир отдохнуть от нашествия вирусов-вымогателей, как появился новый, неизвестный пользователям зловредный код под названием MosaicLoader. Его создатели, очевидно поклонники только лицензированных покупок, написали его таким образом, чтобы он переносился исключительно в незаконно распространяющихся файлах по типу классического пиратского контента: видеоигр, музыки, бесплатных версий программ, фильмов, сериалов и всего, за что не нужно платить.

реклама

Его первое появление зафиксировали сотрудники агентства Bitdefender, занимающегося аналитикой на качество работы различных антивирусов. Вирус, после его загрузки в систему, "перекрывает кислород" встроенному Windows Defender, блокируя все его механизмы, а после по сети загружает компоненты для майнинга криптовалюты.

Ещё одна неприятная особенность вируса – его способность изменять код прямо во время нахождения в чьей-то системе. Это означает, что хакеры смогут добавлять в него всё новые и новые возможности. Данные о вредоносном коде переданы в правоохранительные органы. Организация Bitdefender занимается вычислением того, кому принадлежит крипто-кошелёк, куда автоматом перечисляются деньги с незаконного майнинга. Пока что аналитики не готовы сказать, сколько компьютеров подверглось взлому и когда вирус начал активно действовать.
Источник.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO Elite 360 D-RGB
18
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
37
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5600 ХТ
7
Тестирование процессоров Core i9-11900КF и Core i7-11700КF в актуальных играх
56
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
29
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
8
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
64
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
46
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
3
Тестирование процессоров Core i9-11900F и Core i7-11700F в актуальных играх
18

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 64
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 46
Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 38
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
21 июля 2021 29
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 37
Тестирование процессоров Core i9-11900КF и Core i7-11700КF в актуальных играх
22 июля 2021 56

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 3080 с блокировкой майнинга пришли на рынок РФ – цены до 30 000 дешевле обычных версий
47
Стало известно, что Илон Маск купил 41 000 Bitcoin на 1,5 млрд долларов при курсе 36 000
18
Вирус MosaicLoader, который способен запустить майнинг криптовалюты, распространяется через пиратское ПО
9
Том Хендерсон рассказал о GTA 6 и будущем серии GTA
6
Биткоин продолжил рост после интервью Илона Маска, а аналитики РБК ожидают подорожания до $40 000
23
MIUI 11 запустили на iPhone SE
3
Игрок Minecraft на протяжение семи лет переносил реальные города в свой мир
+
Выход Radeon RX 6600 XT может привести к падению стоимости GeForce RTX 3060 ниже 400 долларов
24
Цены на GeForce RTX 3060 могут упасть, а RTX 3070 будет интересна для майнеров — инсайдер
44
NVIDIA не спешит выпускать видеокарты LHR, а падение цен на GeForce RTX 3070 ожидается в 4 квартале
22
11-летний геймер обнаружил простой способ купить GeForce RTX 3070 по рекомендованной цене на Newegg
27
Майнеры неохотно расстаются с видеокартами, а снижение цен на вторичке замедлилось – Tomshardware
63
Украинская сеть супермаркетов «Сильпо» запустила борщ с багетом в космос
24
Обновление Los Santos Tuners привлекло в GTA Online рекордную аудиторию
6
В Steam можно бесплатно поиграть в Battlefield 1 и получить полезное DLC
+
20 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию MIUI 12.5
+
Цена Radeon RX 6600 XT может оказаться в 2 раза выше рекомендованной для GeForce RTX 3060
44
Подорожание Эфира привело к росту доходов майнеров – GeForce RTX 3060 Ti окупается за 8.5 месяцев
21
Дизайн GeForce RTX 40 утвержден и предназначен для 5-нм техпроцесса TSMC — данные инсайдеров
28
AMD RDNA 3 выйдет раньше и будет энергоэффективнее NVIDIA Ada Lovelace
32

Популярные статьи

Мой итог по SFF компу
69
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
37
Июльская распродажа – Windows 10 Pro за $6.25 и скидки до 90% на программное обеспечение
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO Elite 360 D-RGB
18
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5600 ХТ
7
Распродажа в Keysbuff – ключ для Windows 10 по цене 1 000 рублей
Самая НЕкиберспортивная игра в мире – DOTA2
+

Сейчас обсуждают

Xardazzz
00:25
если Лиза и выпустит нави3 раньше, то максимум на месяц. но зато успеет зарядить космическую цену. нефанаты будут говорить, что цена оправдана повышением производительности и т.п. но покупать не будут...
Дизайн GeForce RTX 40 утвержден и предназначен для 5-нм техпроцесса TSMC — данные инсайдеров
Наиль Билалов
00:20
И что не так со многими платами например на Х470 или В550? Подавляющее большинство из них способны спокойно адекватно работать с топовым 5950х без разгона. Конечно под разгон нужно брать платы с более...
В тесте Cinebench R20 новейший Intel Core i9-12900K с запасом обходит AMD Ryzen 9 5950X
Alex Alexandrov
00:19
Сиськи в студию!
LG планирует начать производство игровых мониторов с кадровой частотой 480 Гц
Cyborg39rus
00:12
69 будет когда карта утратит свою актуальность. А пока ниже 80 можешь не ждать
GeForce RTX 3080 с блокировкой майнинга пришли на рынок РФ – цены до 30 000 дешевле обычных версий
Cyborg39rus
00:10
У нас бы эту дыру нашли, купили бы 1000 видеокарты и веселые барыги побежали бы тут же с ними на авито. Вот она разница между Иностранцами и нашими ВЕЧНЫМИ барыгами !!!!!! Вот она Русская душа !
11-летний геймер обнаружил простой способ купить GeForce RTX 3070 по рекомендованной цене на Newegg
gladvalakas1
00:07
Существо советчик из тебя так себе
LG планирует начать производство игровых мониторов с кадровой частотой 480 Гц
gladvalakas1
00:03
Как у ваномаса
LG планирует начать производство игровых мониторов с кадровой частотой 480 Гц
Vitaly St
23:58
Я не против иметь такой выбор. Вот в s20 мне большую часть времени не нужна вся его мощь, я готов часть ее поменять на автономность.
OnePlus разрешит пользователям самостоятельно занижать производительность смартфонов
LordTornado
23:57
Пфф, я и так могу сказать, чей это кошелёк. Это ж разработка Майкрософт...
Новый вирус MosaicLoader заражает компьютер майнером и содержится во многих пиратских файлах
Иванов
23:56
Куртка еще внукам нашим 3000 серию будет продавать
Игровые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 получат 5-нм GPU и появятся к концу 2022 года — инсайды
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем