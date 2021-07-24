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Не успел мир отдохнуть от нашествия вирусов-вымогателей, как появился новый, неизвестный пользователям зловредный код под названием MosaicLoader. Его создатели, очевидно поклонники только лицензированных покупок, написали его таким образом, чтобы он переносился исключительно в незаконно распространяющихся файлах по типу классического пиратского контента: видеоигр, музыки, бесплатных версий программ, фильмов, сериалов и всего, за что не нужно платить.

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Его первое появление зафиксировали сотрудники агентства Bitdefender, занимающегося аналитикой на качество работы различных антивирусов. Вирус, после его загрузки в систему, "перекрывает кислород" встроенному Windows Defender, блокируя все его механизмы, а после по сети загружает компоненты для майнинга криптовалюты.

Ещё одна неприятная особенность вируса – его способность изменять код прямо во время нахождения в чьей-то системе. Это означает, что хакеры смогут добавлять в него всё новые и новые возможности. Данные о вредоносном коде переданы в правоохранительные органы. Организация Bitdefender занимается вычислением того, кому принадлежит крипто-кошелёк, куда автоматом перечисляются деньги с незаконного майнинга. Пока что аналитики не готовы сказать, сколько компьютеров подверглось взлому и когда вирус начал активно действовать.

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