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В то время как всё игровое комьюнити откровенно сомневается в существовании Grand Theft Auto 6, знаменитого инсайдера Тома Хендерсона волнуют совсем другие вещи. В колонке DualShockers он уже не раз доказывал, что знает о сериях Battlefield и GTA значительно больше простых игроков. Он и предсказал, что GTA 5 портируют на PlayStation 5, и назвал дату релиза полноценной GTA 6.

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Вчера он сделал очередное заявление, в ходе которого сообщил читателям довольно печальную новость: GTA 6 станет последней игрой серии. Это означает, что никаких Grand Theft Auto 7 или Grand Theft Auto 8 не будет. Окончательный проект Rockstar по этой замечательной серии планируют сделать идеальным во всех планах. Таким, чтобы его помнили десятилетия спустя. Именно поэтому GTA 6 могут доделывать ещё несколько лет.

Однако, не стоит ошибочно полагать, что студия решила забросить обогатившую её серию. Вместо регулярных сюжетных кампаний с новыми играми Rockstar Games пойдёт по стопам Battlefield: всё внимание и время разработчиков нацелят на GTA Online, которая должна выйти одновременно с GTA 6. Многопользовательскую версию сделают бесшовной, из неё уберут десятиминутные загрузки и чёрные экраны, пофиксят все баги и будут постоянно добавлять новый контент. В том числе и сезонные ивенты.

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