Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Том Хендерсон рассказал о GTA 6 и будущем серии GTA

Разработчикам не нужно много игр.
[ ] для раздела Блоги
2
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В то время как всё игровое комьюнити откровенно сомневается в существовании Grand Theft Auto 6, знаменитого инсайдера Тома Хендерсона волнуют совсем другие вещи. В колонке DualShockers он уже не раз доказывал, что знает о сериях Battlefield и GTA значительно больше простых игроков. Он и предсказал, что GTA 5 портируют на PlayStation 5, и назвал дату релиза полноценной GTA 6.

реклама

Вчера он сделал очередное заявление, в ходе которого сообщил читателям довольно печальную новость: GTA 6 станет последней игрой серии. Это означает, что никаких Grand Theft Auto 7 или Grand Theft Auto 8 не будет. Окончательный проект Rockstar по этой замечательной серии планируют сделать идеальным во всех планах. Таким, чтобы его помнили десятилетия спустя. Именно поэтому GTA 6 могут доделывать ещё несколько лет.

Однако, не стоит ошибочно полагать, что студия решила забросить обогатившую её серию. Вместо регулярных сюжетных кампаний с новыми играми Rockstar Games пойдёт по стопам Battlefield: всё внимание и время разработчиков нацелят на GTA Online, которая должна выйти одновременно с GTA 6. Многопользовательскую версию сделают бесшовной, из неё уберут десятиминутные загрузки и чёрные экраны, пофиксят все баги и будут постоянно добавлять новый контент. В том числе и сезонные ивенты.
Источник.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
7
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5600 ХТ
2
Тестирование процессоров Core i9-11900КF и Core i7-11700КF в актуальных играх
55
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
29
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
8
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
64
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
46
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
3
Тестирование процессоров Core i9-11900F и Core i7-11700F в актуальных играх
12
Обзор игровой проводной гарнитуры ASUS ROG Cetra II
8

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 64
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 46
Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 37
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
13 июля 2021 24
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
21 июля 2021 29
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
12 июля 2021 44

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

EA выполнила обещание и начала бесплатную раздачу Battlefield 1 с ограниченными сроками
14
Падение цен на видеокарты GeForce RTX 3080 в Европе прекратилось
37
Майнеры избавляются от GeForce GTX 1080 Ti – флагман подешевел на Авито на 15 000 рублей за 10 дней
21
Ускоряем старт майнинга Chia Coin в 10 раз при помощи скоростного SSD и правильной настройки ПК
41
DNS почти не нашел реальных покупателей RTX 3080 и RTX 3070 Ti
53
В Amazon Prime Gaming стартовала раздача Battlefield 1, на очереди Battlefield V
10
Анонсирован ремейк Dead Space на движке Frostbite
36
DNS разыскивает счастливчиков, сумевших купить RTX 3070 Ti и 3080 Ti на финальной распродаже
50
Илон Маск рассказал о своих инвестициях в Bitcoin
4
Для Cyberpunk 2077 выйдет масса обновлений в течение следующих 2-3 лет
7
Google Chrome 92 - защита от фишинга, редизайн вкладок и другое
4
В ЕС могут запретить Monero, а всех держателей криптовалют обяжут деанонимизировать кошельки
18
Авторы New World прокомментировали проблему с перегревом видеокарт и предложили варианты её решения
42
Любой пользователь может стать администратором из-за уязвимости в Windows 10 и 11
4
Предварительный список из 70 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение Android 12
2
Поступление видеокарт с NVIDIA LHR в магазины РФ привело к снижению цен
44
Курс Биткоина, Эфира и Доги резко вырос после последнего интервью Илона Маска
8
Хорошо сидим: Samsung накопила $184 млрд и боится их тратить, пока руководитель в тюрьме
11
В России протестировали работу Рунета на случай отключения от глобальной Сети
63
Windows 11 LTSC появится не ранее 2024 года
12

Популярные статьи

Три варианта сборки ПК в 2021 от троих друзей
71
Разгон памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB на чипах Hynix DJR и сравнение с чипами Samsung B-die
24
Тестирование процессоров Core i9-11900КF и Core i7-11700КF в актуальных играх
55
Выясняем, на что она способна Geforce GT730 2Gb в 2021 году
56
Июльская распродажа – Windows 10 Pro за $6.25 и скидки до 90% на программное обеспечение
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
7
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5600 ХТ
2

Сейчас обсуждают

Alexander Stolz
13:20
И опять ошибочные выводы. Главное - это создать скачки курса, чтобы взять на низах и слить на хаях. После чего повторять нужное кол-во раз.
Илон Маск: вскоре Tesla может возобновить приём Bitcoin
Добрый Фей
13:18
С 7:45 сидел на сайте и нонстоп страницу обновлял. В продаже карты появились в 8:15, в корзину добавлялись, но оплатить было нельзя, писалось что-то типа некорректных данных, потом о невозможности опр...
DNS разыскивает счастливчиков, сумевших купить RTX 3070 Ti и 3080 Ti на финальной распродаже
RangerXP
13:15
А мне приходится на 6800ХТ гонять, хотя мог бы и на 6900ХТХ.
AMD RDNA 3 выйдет раньше и будет энергоэффективнее NVIDIA Ada Lovelace
Gosha
13:14
У-у, они еще до сих пор в деле?
Выясняем, на что она способна Geforce GT730 2Gb в 2021 году
Alexander Stolz
13:13
Это частный случай. Ни разу с таким не сталкивался.
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
omoikane
13:13
тем кому нужна нормальная прошивка без танцев с бубном из коробки берут кинетики(хотя о вкусах не спорят, но вестись на тупой маркетинг, хотя мы же о тебе). На асусы как минимум нужно ставить мерлина,...
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
terenty79
13:12
СЕЛЬПО! от слова сельское поселение. какой блин еще сильпо. всетаки это юмористичиский диалект, сосмеху помрешь как они там слова искаверкали. куля, лыцарь, джмиль, кит, и слухавка.
Украинская сеть супермаркетов «Сильпо» запустила борщ с багетом в космос
Antichrist
13:11
Знаешь что отличает идею, от технологии? Почти на 99,99% масса всех идей просто мусор... И цель Маска заработать бабло, а на человечество, клал он болт.
Илон Маск заявил, что купил Ethereum, после чего курс криптовалюты подскочил на 10%
Gosha
13:11
Что идет? Вот что на ней может идти? Ютуб? И то, без аппаратной поддержки каких-то кодеков и прочей керни. Ну, тогда согласен
Выясняем, на что она способна Geforce GT730 2Gb в 2021 году
Alexander Mysnyk
13:10
35к за карту, какой там давности 5-6 лет, неизвестно что с ней было, эксплуатация, майнили или нет, есть такая порода игрунов майнеров которая в хлам убивает карты. Нет уж увольте, я лучше возьму за 5...
Майнеры избавляются от GeForce GTX 1080 Ti – флагман подешевел на Авито на 15 000 рублей за 10 дней
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем