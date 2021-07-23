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Ни для кого не секрет, что миллиардер Илон Маск последнее время любит побаловаться с курсом криптовалют. Он, как будто дёргая за невидимые ниточки, то опускает его, то поднимает. Определённая доля этого процесса лежит и на плечах китайского правительства, но в данном случае речь не о нём. В основном он "манипулирует" курсом биткоина. Прямой манипуляцией это назвать нельзя, ведь если бы этот факт подтвердили, основателю Tesla выписали бы уже как минимум несколько миллионных штрафов.

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На многочисленные вопросы журналистов о том, сколько биткоинов лежит на его счету, Илон Маск рассказал об одной своей крупной транзакции. Дело случилось в начале февраля, когда криптовалюта стоила 36 тыс. долларов за монету. Тогда он вложил более 1.5 миллиардов долларов и получил примерно 41 тысячу биткоинов. Вскоре после этого курс поднялся до рекордных 64-х тысяч долларов, после чего резко опустился обратно до 36 тысяч. Вероятнее всего, в этот период Илон продал монеты, получив уже не 1.5 миллиардов, а 2 миллиарда 620 миллионов долларов. В тот день его прибыль увеличилась практически вдвое.

Примерно через неделю-две после этого компания Tesla заявила, что отказывается от биткоинов в качестве валюты. Это сообщение снизило стоимость криптовалюты ещё на 5 тыс. долларов (до 32 тыс.). Учитывая, что общее количество таких монет в мире – 20 миллионов, мнение Маска может существенно влиять не только на курс одного биткоина, но и на курс остальных криптовалют, так или иначе с ним связанных.