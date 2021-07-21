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На дворе середина 2021-го года, пора вспомнить старые обещания компании nVidia. Если не придираться к конкретным словам и датам, руководство обещало исправить ситуацию с видеокартами к концу 2020 года. Очень скоро с того момента пройдёт год, а видеокарт становится всё меньше. Производители чипов не справляются со спросом, о чём говорит новый способ продажи графических ускорителей: по талонам. Его начали активно применять в Америке.

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Очередную попытку ликвидировать спекуляции на рынке принял магазин Best Buy. Примерно за полтора часа до начала продаж сотрудники торговой сети выдали всем желающим купить видеокарты серии RTX 3000 специальные именные карточки. Каждому – только по одной. В итоге все запасы видеокарт были распроданы также быстро, как и без каких-либо карточек. Удалось ли сотрудникам добиться поставленной цели – неизвестно. Журналистам они сообщили, что если много их чипов попадёт на вторичный рынок, в магазине об этом узнают.

К сожалению, поучаствовать в акции повезло не всем: Best Buy привёз новые карты только на 110 своих складов. В общей сложности их насчитывается около 1 150. Пользователи "карточную схему" получения товара прокомментировали так, что скоро покупателям снова придётся разбивать вокруг магазинов палаточные лагеря, чтобы иметь возможность приобрести видеокарту. Стоит отметить, что такое уже было: в начале июня геймеры устроили "облаву" на одну из сетей Best Buy, просидев в очереди за устройством 14 и более часов.