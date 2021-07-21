Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Магазин Best Buy продавал RTX 3000 по картам покупателя

Самое время, ведь видеокарт почти не осталось.
[ ] для раздела Блоги
+
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

На дворе середина 2021-го года, пора вспомнить старые обещания компании nVidia. Если не придираться к конкретным словам и датам, руководство обещало исправить ситуацию с видеокартами к концу 2020 года. Очень скоро с того момента пройдёт год, а видеокарт становится всё меньше. Производители чипов не справляются со спросом, о чём говорит новый способ продажи графических ускорителей: по талонам. Его начали активно применять в Америке.

реклама

Очередную попытку ликвидировать спекуляции на рынке принял магазин Best Buy. Примерно за полтора часа до начала продаж сотрудники торговой сети выдали всем желающим купить видеокарты серии RTX 3000 специальные именные карточки. Каждому – только по одной. В итоге все запасы видеокарт были распроданы также быстро, как и без каких-либо карточек. Удалось ли сотрудникам добиться поставленной цели – неизвестно. Журналистам они сообщили, что если много их чипов попадёт на вторичный рынок, в магазине об этом узнают.

К сожалению, поучаствовать в акции повезло не всем: Best Buy привёз новые карты только на 110 своих складов. В общей сложности их насчитывается около 1 150. Пользователи "карточную схему" получения товара прокомментировали так, что скоро покупателям снова придётся разбивать вокруг магазинов палаточные лагеря, чтобы иметь возможность приобрести видеокарту. Стоит отметить, что такое уже было: в начале июня геймеры устроили "облаву" на одну из сетей Best Buy, просидев в очереди за устройством 14 и более часов.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
26
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
5
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
59
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
46
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
3
Тестирование процессоров Core i9-11900F и Core i7-11700F в актуальных играх
12
Обзор игровой проводной гарнитуры ASUS ROG Cetra II
8
Обзор телефона Philips Xenium E111
35
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 ХТ
6
Тестирование процессоров Core i5-11600КF и Core i5-11600 в актуальных играх
16

Интересные материалы

Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 35
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 59
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 46
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
13 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
12 июля 2021 44
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
21 июля 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймерские видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 скинула половину цены
64
Видеокарты GeForce RTX 3060 продолжают дешеветь на фоне падения цены Ethereum
45
Цены на видеокарты GeForce RTX 3070 Ti приближаются к уровню GeForce RTX 3060 Ti в России
23
Снижение цены Эфира привело к резкому падению доходов майнеров – GeForce 3080 окупается за 17 мес
28
Кит купил 30 000 Биткоинов на $1 миллиард и увеличил своё состояние до $5.4 миллиардов
113
Российские майнеры пригласили в страну китайских фермеров со своим оборудованием для добычи Биткоина
32
Во вторник выходит браузер Chrome 92
11
В тесте Cinebench R20 новейший Intel Core i9-12900K с запасом обходит AMD Ryzen 9 5950X
187
Акции NVIDIA взяли пример с курса криптовалют
13
Ускорение загрузки игр с DirectStorage будет доступно в Windows 10
14
Продажи процессоров AMD падают, но прибыль продолжает расти
30
Windows 10 получит поддержку технологии DirectStorage
13
На Тайване видеокарты уже продают по рекомендованной цене
70
Некоторые видеокарты на распродаже DNS оказались на 40 000 рублей дороже, чем в других магазинах
22
Первые тесты геймерской Radeon RX 6600 XT подтвердили её превосходство над GeForce RTX 3070 Ti
26
Nvidia анонсирует TensorRT 8, сокращающий время вывода BERT до миллисекунды
6
DNS разыскивает счастливчиков, сумевших купить RTX 3070 Ti и 3080 Ti на финальной распродаже
32
Шпионская программа Pegasus годами следила за пользователями мобильных устройств, маскируясь под системные процессы
1
GeForce RTX 3060 LHR оказалась в 2 раза быстрее обычной в некоторых играх по показателю 0.01% – TG
19
Capcom оптимизировала в Resident Evil Village работу Denuvo и реализовала поддержку AMD FSR
30

Популярные статьи

Продал видеокарту в погоне за прибылью и пожалел — когда хороший FPS дороже нескольких тысяч
104
10 самых популярных стратегий, скачиваемых пользователями на торрент-трекерах в 2021 году
33
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
59
Залипание ЖК матрицы на примере AOC Q2577PWQ
39
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
26
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
5
Краткий тест накопителя GIGABYTE GP-GSTFS31240GNTD
7
Разгон памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB на чипах Hynix DJR и сравнение с чипами Samsung B-die
+

Сейчас обсуждают

ATHLON
19:57
Какой ажиотаж создают статьи с оверов? Этот говносайт из 146.000.000 россиян несколько калек читает. Ты преувеличиваешь влияние этой помойки на продажи видеокарт.
Падение цен на видеокарты GeForce RTX 3080 в Европе прекратилось
GregorEisenhorn
19:51
Перловку греть на батарее тебе владелец завода запретит, замкадский орк.
В ЕС могут запретить Monero, а всех держателей криптовалют обяжут деанонимизировать кошельки
ATHLON
19:50
Сколько штук?
Залипание ЖК матрицы на примере AOC Q2577PWQ
Yolanda Tarska
19:49
А как же на картах гоняют стресс тесты? Да ещё вся местная тема разгоняют до (реально за) предел эти 3090.
Новая игра Amazon New World повреждает некоторые видеокарты GeForce RTX 3090 стоимостью 300 000 р
Твоя мамка
19:49
Они всеравно как минимум на 300 евро выше рекомендованных
Падение цен на видеокарты GeForce RTX 3080 в Европе прекратилось
ATHLON
19:49
Залипание ЖК матрицы на примере AOC Q2577PWQ
Yolanda Tarska
19:48
А почему -20, а не -10 или -25? Какая бабка у какого подъезда сказала про -20?
Новая игра Amazon New World повреждает некоторые видеокарты GeForce RTX 3090 стоимостью 300 000 р
stockclock
19:48
И что это меняет? Я спорил с утверждением что дело в авх512. По факту обосрался LEVAK.
В тесте Cinebench R20 новейший Intel Core i9-12900K с запасом обходит AMD Ryzen 9 5950X
Yolanda Tarska
19:47
Лучше PL 25%, снизить частоты в 2 раза, поставить вокруг 5 вентиляторов. Да думаю стремаковы-оверклокеры местные сейчас так и сделают.
Новая игра Amazon New World повреждает некоторые видеокарты GeForce RTX 3090 стоимостью 300 000 р
Твоя мамка
19:46
Игра отличная, если бы не постоянные вылеты на пк Ну а если учесть что она раздавались в плюсе и взломана то продажам неоткуда браться
Тираж Detroit Become Human превысил 6 миллионов копий
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем