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Классическая версия CS 1.6, так запомнившаяся геймерам, вышла в далёком 2003-м году. Людям, родившимся в этот год, уже исполнилось 18 лет, а игра всё не теряет популярности. Даже несмотря на то, что среди геймеров больше ценится Counter-Strike: Global Offensive, тайтл всё равно выглядит чуть устаревшим. Всё потому, что игра построена на движке Source, который явно не может похвастаться современными текстурами. То ли дело – Unreal Engine 5 от Epic Games.

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Он является самым современным произведением геймерской индустрии. Ни один знающий себе цену моддер не упустил возможности "позабавиться" с возможностями движка. В сеть уже выложили множество интересных проектов. Один из них как раз и посвящён CS:GO, а точнее, двум культовым картам: Dust 2 и Inferno. Спорить, что на ультра-настройках карты выглядят старыми, не нужно, однако Unreal Engine 5 добавил им множество новых красок.

Оба проекта энтузиаст и разработчик с ником Cloacked показал на своём YouTube-канале. При просмотре стоит учитывать, что моддер не редизайнил уже существующие карты из CS:GO, а воссоздавал их с нуля, самостоятельно подбирая формы, тени, блики, отражения и прочее. Если ролик понравится зрителям, возможно, разработчик займётся другими полями сражений из Counter-Strike.

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