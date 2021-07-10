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С каждым днём выход Grand Theft Auto всё приближается. Несмотря на то, что разработчики продолжают молчать, в сети стремительно появляются новые материалы по игре. Например, некоторое время назад по сети прошла очередная утечка, в которой показывалась реалистичная карта GTA 6. В форме видеозаписи она распространялась по многим платформам, а спустя несколько часов по неизвестным причинам была удалена со всех порталов и сообществ.

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К счастью, энтузиастам удалось запечатлеть потерю, прежде чем она исчезла окончательно. Сейчас посмотреть прототип карты можно лишь в форме скриншотов. Они показывают, что разработчики решили вернуть игроков в уже знакомые им места. В частности, в популярный виртуальный город Вайс-Сити (Vice City). По размерам карта будет значительно превосходить игровой мир GTA 5. Кроме Вайс-Сити на ней также будет множество новых объектов, островов, заливов и т.д.

Традиционно, карта очень разнообразна: уже сейчас на ней размещены бары, клубы, места для боулинга, кинотеатры, различного рода гонки, тренажёрные залы и не только. Под скриншотами анонимный инсайдер пишет, что его утечка максимально реальна. Так ли это, скоро узнаем. Качество скриншотов, между прочим, оставляет желать лучшего.

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