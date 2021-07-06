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В мире инсайдов американский журналист Том Хендерсон явно занимает одно из самых высоких мест. Все его комментарии и короткие ответы пользователям в соц. сетях моментально расходятся по интернету, а посты в большинстве случаев становятся поводом для появления ещё тысячи подобных постов на всех языках мира. Недавно он подтвердил, что GTA 6 выйдет в 2025 году, а также рассказал подписчикам, что главным героем будет чернокожая женщина. Естественно, эта информация не может не разочаровывать.

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Видимо, поняв, что комментарий про самую ожидаемую игру получился не слишком-то развёрнутым и полным, Том Хендерсон самостоятельно нарисовал для игры концепт-арт в духе классических серий Grand Theft Auto: с оружием, пальмами, спорткарами, небоскрёбами и подобными знаковыми атрибутами.

Чтобы не раскрывать всю интригу, инсайдер потратил время срисовку арта для GTA 6 собственными руками, ускорил видео по максимуму и уложил весь процесс в 50 минут. По итогу у него получился рисунок в чёрно-белых тонах, отдалённо напоминающий обложку вышедшей в 2008 году GTA 4. Откуда он взял готовую обложку – неизвестно. Вполне вероятно, что её предоставила сама Rockstar Games, дабы выяснить, как на неё отреагирует публика.

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