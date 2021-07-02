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Майнеры в Черниговской области Украины воровали электричество в промышленных объемах

Их деятельность принесла государству более 3-х миллионов гривен чистыми убытками.
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С того момента, как в Украине приняли закон, легализующий криптовалюты, по всем областям начали возникать курьёзные ситуации. Кому-то майнинг, возможно, и пошел на пользу, но точно не государству. Заголовков, сообщающих, что майнеры незаконно воровали электричество на миллионы гривен, мы видели уже как минимум три. Сегодня появился ещё один.

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Правоохранительные органы выяснили, что большая часть Черниговской области месяцами "кормила" хитрых майнеров. Т.к. несколько недель назад удалось узнать, что майнеры приловчились строить свои фермы с видеокартами прямо в щитках и трансформаторных будках, правоохранители сосредоточили своё внимание на подобного рода постройках. Именно так и была обнаружена одна из крупнейших майнинг-ферм в Украине. Не исключено, что по мощностям она входила в ТОП-3.

Ферму оборудовали в непосредственной близости к подстанции, чтобы беспрепятственно располагать необходимыми объёмами электроэнергии. За неизвестный период времени майнеры смогли украсть у государства более 3-х миллионов гривен (110 тыс. долларов). Более того, их деятельность могла повлечь массовые сбои электричества в половине области. Если бы правоохранители не раскрыли мошенников, по оптимистичным подсчётам, сотни тысяч граждан остались бы без света.

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