Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Похоже, что ситуация с Cyberpunk 2077 не улучшится уже никогда. Геймеры потеряли последний интерес к игре. Её баги, ошибки, отсутствие прорисовки, вырезанный контент и подобное окончательно отпугнуло игроков. На профильных порталах, посвящённых игре, подавляющее большинство отзывов сообщает нам, что игра просто не интересна. В ней не хочется проводить больше 3-5 часов. Геймплей и сюжет не затягивают, а системные требования не позволяют окунуться в мир Киберпанка многим желающим.

реклама

Низкую статистику продемонстрировал портал SteamDB. По его информации, на момент релиза в Cyberpunk 2077 играло около миллиона пользователей. Для проекта такого масштаба, который, к тому же, разрабатывали 8 лет и не единожды переносили, это очень мало. Но тогда аналитики удивлялись и этим цифрам. Сейчас же, спустя полгода, можно лицезреть уровень настоящей привлекательности Cyberpunk. Онлайн игры снизился на 99%.

Иными словам, от миллиона геймеров осталось лишь 10 тысяч. Самых терпеливых. Возможно, что эти люди ждут 2 крупных DLC, выпуск которых CD Projekt RED пообещали, однако из-за проблем с производительностью игры отложили. Для сравнения, в The Witcher 3 (2015-го года выпуска), до сих пор официально играют более 20 000 человек. В 2 раза больше, чем в Cyberpunk 2077.

Источник.