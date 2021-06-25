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Недавно появившиеся дорожные карты видеокарт nVidia вскоре станут неактуальными. Компания полностью изменит даты выпуска графических процессоров нового поколения (RTX 4000). Нынешнее поколение практически не продаётся из-за отсутствия устройств на рынке. Те же, которые можно приобрести, стоят в 4-5 раз дороже. Соответственно, RTX 40хх, ранее планировавшиеся на 2022 год, будут отложены на неопределённый срок.

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Цены на видеокарты, по мнению экспертов, снизятся до нормального уровня только к концу 2022 года. Тогда nVidia запустит новую серию своих графических процессоров RTX 30xx Super. Их анонс станет первым сигналом к тому, что в компании начинают задумываться о массовом производстве RTX 4000. До тех пор не стоит ждать даже их анонса.

В самой корпорации на этот счёт говорят, что на адекватное удовлетворение спроса на все сегодняшние видеокарты может потребоваться до 2-х лет. Более пессимистичные прогнозы не оговариваются. Ранее утёкшие в сеть данные сообщали нам о том, что новейшие RTX 40хх будут иметь кодовое название Ada Lovelace. Архитектуру назовут AD102. К тому времени nVidia перейдёт к освоению 5-нм техпроцесса. Предварительные сравнения с Ampere показывают, что RTX 40 будут мощнее примерно на 70%. У младших моделей ожидается более 18 430 CUDA-ядер