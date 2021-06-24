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Многих в этом мире гораздо больше инфекций и вирусов пугают простые числа. Например, 13. О чём первом вы подумали, когда прочитали это? Если вас посетили плохие мысли или неприятное ощущение/предчувствие, у вас трискаидекафобия. Так по-научному обозначается боязнь числа 13. Этот диагноз не является исключением среди многих крупных компаний. Microsoft после выпуска Office 12 перешла к Office 14, производитель словарей ABBYY Lingvo пропустил 13 версию: вначале шла 12-я, а сейчас актуальна ABBYY Lingvo x3 с внутренним номером версии 14. В салонах авиакомпании Lufthansa 13-й ряд вообще отсутствует. Негативной энергии, исходящей от числа 13 не побоялись разработчики Square Enix, выпустив в 2010 году Final Fantasy XIII. Похоже, что Apple также пойдёт против суеверий.

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Как этот смелый шаг повлияет на продажи будущих смартфонов, решил выяснить американский ритейлер SellCell. Его опрос показал, что 18% всех потенциальных покупателей готовы отказаться от приобретения iPhone 13. 75% респондентов заявили, что хотят поменять названием смартфона на iPhone 2021, iPhone 21 или iPhone 14. Иными словами, их не устраивает лишь цифра 13 в конце. По итогу Apple может упустить каждого 5-го клиента.

Несмотря на то, что утечки указывают на название iPhone 13, корпорация вполне может изменить его. Возможно, для определения количества трискаидекафобов среди фанатов Apple и был проведён опрос.

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