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Дефицит полупроводников продолжается, наглядно показывая нам, как работает эффект домино: вначале выросли цены на материалы для изготовления чипов. После повысилась сама стоимость чипов. Соответственно, продукты на их основе тоже стали дороже. Продажа их по старым ценам выходит нерентабельной для производителей. Улучшений в ближайшее время не будет.

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По данным The Wall Street Journal, весь мир зря винит в ситуации майнеров. Они, безусловно, внесли свою лепту в обострение дефицита, но не создали его. Главный "враг" геймеров, желающих получить видеокарты, – пандемия. На её фоне спрос на банальные устройства вроде ноутбуков вырос в тысячи раз. Такие производители, как ASUS, HP, Dell, Broadcom, Digi-Key Electronics и другие уже подняли стоимость всех своих устройств в среднем на 50 долларов (3 600 руб.).

Немалый вред сфере электроники нанесло и стремительное развитие 5G сетей. Для их производства требуется больше микросхем. Аналитики рассказывают, что за 2020 год на рынок было поставлено около 73 млрд микросхем. В середине 2021 года уже насчитывается более 100 млрд чипов. Оставшаяся половина года покажет, насколько длинным окажется дефицит полупроводников.

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