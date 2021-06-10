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Бывшие распри основателя Ethereum Виталика Бутерина и миллиардера Илона Маска подошли к концу. В прошлом первый обвинял Маска в том, что тот искусственным путём злонамеренно манипулирует курсом популярных криптовалют. В частности, стремительно выросшей DOGE (Dogecoin). В подкасте Лекса Фридмана Виталик снял все обвинения и забрал свои слова обратно. По его словам, Илону Маску всего лишь нравятся "собаки".

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Ещё в 2016 году молодой программист Виталик вложил в DOGE 25 тыс. долларов. Он рассказывает, что тогда не мог объяснить маме, на что потратил такую огромную сумму денег, ведь единственное, чем тогда мог похвастаться Dogecoin – красивый логотип собаки породы сиба-ину. После того, как Маск одним из своих твитов поднял стоимость DOGE, у Виталика было уже 4,3 миллиона долларов. Ровно 4 миллиона программист отдал на благотворительность, а оставшиеся 300 тыс. оставил себе и своей семье.

Как знаток криптовалют, Виталик также рассказал, что у Dogecoin самое приятное и лояльное комьюнити. Вложить в DOGE – была и остаётся одной из самых удачных инвестиций Бутерина. Вполне возможно, что если курс криптовалюты снизится, основатель Ethereum снова вложит в неё средства.

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