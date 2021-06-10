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В соседней Украине продолжаются аресты незаконных майнеров. Так, в Днепропетровской области недавно выявили большую ферму с видеокартами, владельцы которой долгое время обманывали государство. Они не просто не платили налог на криптовалюту, но ещё и не оплачивали электричество. Ежедневно более 350-и устройств потребляли столько энергии, что за 3 месяца хозяева должны были заплатить около 2-х миллионов гривен (5 миллионов рублей). Из отчёта правоохранителей следует, что они этого не сделали.

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Скрытую майнинг-ферму расположили прямо в трансформаторной будке. Таким образом, чтобы их ущерб было сложнее отследить. Для скрытия незаконных действий майнеры использовали специализированное оборудование. Оно каждый час вмешивалось в систему и изменяло показатели счетов.

К счастью, воровство электроэнергии не привело к сбоям или замыканиям. Жители даже не подозревали о том, что их счета искусственно подкручивают. Правоохранители отмечают, что для добычи криптовалюты использовались только самые мощные видеокарты из доступных на данный момент. Дабы обеспечить себе максимальную безопасность, владельцы фермы обклеили корпуса видеокарт сплошным слоем из дсп, выставив на поверхность только кулера.

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