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В прошлом году команда GSC Game World впервые представила трейлер грядущей S.T.A.L.K.E.R. 2. Естественно, популярность серии даёт любым творениям про жизнь в Чернобыле огромные преимущества. Если игра будет лучше, чем среднестатистический шутер, а, судя по трейлеру, всё так и есть, то у неё уже больше миллиона фанатов. Которые, между прочим, ждут от разработчиков вестей.

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С демонстрацией геймплея студия пока что не спешит. После публикации трейлера они показали ещё несколько атмосферных скриншотов, наделали шума парой загадок, а геймплей не раскрыли. Причиной тому стало недовольство со стороны главы GSC Game World Сергея Григоровича. Игровые материалы показались ему слишком скучными и заурядными, чтобы демонстрировать их публике.

В спешке команде не оставалось ничего другого, как полностью переделывать геймплей. Этим они будут заниматься до начала выставки Е3 (13 июня). По сообщениям инсайдеров, в один из дней выставки на стенде Microsoft будет транслировать геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2. Более того, в тот же день разработчики сообщат фанатам дату выхода игры и расскажут, чем новая часть будет отличаться от предыдущих.