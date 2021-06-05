Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В GTA 6 добавят возможность добычи и продажи криптовалюты

Вопрос в том, можно ли будет её выводить на реальные счета.
[ ] для раздела Блоги
+
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая
RTX 3070 - смотри ЦЕНУ сидя на огнеупорном
<b>В полтора раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Сейчас, когда криптовалюты становятся всё более популярными, самое время добавлять их в топовые AAA-проекты. Крупные компании не постыдились принять виртуальную валюту, как альтернативное средство оплаты. Следовательно, им таки можно доверять. Мало того, что коины майнят в реальной жизни, по информации инсайдера, скоро криптовалюту добавят в Grand Theft Auto 6 – ещё не анонсированную игру от Rockstar Games.

реклама

В своём аккаунте в Twitter инсайдер Том Хендерсон, не раз поделившийся с нами правдивыми утечками, рассказал об интересном нововведении, которое Rockstar планирует добавить в GTA 6. Задумка разработчиков предполагает, что кроме криптовалюты в игре будет присутствовать основное денежное средство. Неизвестный коин – дополнительное, но его можно будет собственноручно майнить и продавать на внутриигровых биржах.

Если слухи подтвердятся, прошлые утечки по поводу сеттинга 1980-х годов отпадают сами по себе. Более того, наличие криптовалюты предполагает, что действие игры развернётся после 2017 года, когда криптовалюты обрели свою первую популярность и косвенно повлияли на глобальный дефицит видеокарт.
Источник.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
12
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
39
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC (NED308TT19KB-1020G)
32
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X
9
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2021
8
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
140
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 2600 & Radeon RX 5600 ХТ
15
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование лучших игровых компьютеров
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Hero
20
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX Vega 64
10

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
27 мая 2021 26
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 51
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 140
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 39
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 25
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC (NED308TT19KB-1020G)
3 июня 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

33 смартфона Xiaomi получили свежую прошивку MIUI 12.5 на Android 11
2
Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro и 52 других смартфона Xiaomi получили стабильную ОС Android 11
2
Илон Маск в очередной раз уронил курс Биткоина, использовав для этого слова песни Linkin Park
30
СМИ сообщили о публикации хакерами исходников Cyberpunk 2077 и некстгенной версии The Witcher 3
23
На Украине рядом с АЭС строят майнинговый центр
67
Новые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti появились в российских магазинах — смотрим цены
44
Намеки на Windows 11 увидели в новом логотипе операционной системы
20
Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12.5 на Android 11 для 49 актуальных смартфонов
3
После твита Илона Маска цена Bitcoin вновь пошла вниз
39
Украина готовится стать центром цифровой валюты
496
Сразу после старта продаж новых видеокарт GeForce RTX 3080 Ti они всплыли у спекулянтов на Авито
33
Ретейлеры открыли предварительный заказ на Nintendo Switch Pro по цене 399 евро
3
Украинскую команду по CS:GO, победившую Na`Vi и Virtus.Pro, обвиняют в читерстве
32
Realme GT 5G будет запущен во всем мире в июне
2
8 минут игрового процесса фанатского ремейка Fallout 3 на движке Fallout 4
7
На весь Лос-Анджелес выделили всего 64 видеокарты GeForce RTX 3080 Ti
61
Танки, вертолёты и песчаная буря: в Сеть утекли скриншоты новой Battlefield
23
Palia — очаровательный «симулятор общества» от ветеранов Blizzard, Epic Games и Riot Games
5
Realme 8 стал более доступным – лучшая альтернатива Xiaomi Redmi Note 10S со скидкой 12,5%
2
Китайское правительство неожиданно разрешило гражданам торговать криптовалютой
36

Популярные статьи

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
39
Лучшие игры, в которые можно поиграть на очень слабой или встроенной видеокарте
51
Почему Linux не являлся, не является и никогда не будет альтернативой Windows 10 (по моему мнению)
75
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
12

Сейчас обсуждают

Иван Руденко
14:01
Без дешевых видеокарт все это не имеет смысла
Ryzen 7000 для AM4 и подробности семейства Raphael демонстрируют старые слайды AMD
Василий
13:57
С охлаждением что? Что толку от этих нанометров, когда 8 ядер 90+ градусов в игорах, и так дороже чем Интули стоят, так еще и водянку как минимум среднебюджетную надо брать.
Ryzen 7000 для AM4 и подробности семейства Raphael демонстрируют старые слайды AMD
Геннадий Викторович
13:56
битва видимокарт, которых нет в продаже..бу не считается...на фоне подешевевшего битка скоро будет засилье бу майнинг хлама.. нужно продать срочно хлам и статейку написать )
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
ахахах
13:55
мы грузила на донки раньше сами лили из свинца
США будут развивать на своей территории переработку аккумуляторов
D-IMA
13:53
потому что инвесторы ожидали победы амд на рынке а тут нагрянул кризис чипов и амд просто не может сделать достаточное количество чипов и получить ту прибыль которую хотела и которую от неё ожидали =>...
Илон Маск в очередной раз уронил курс Биткоина, использовав для этого слова песни Linkin Park
windowsyes
13:52
Вообще ни о чём.
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
Alienatio Mentale
13:49
Смотрим статистику по десктопам... о чём спорить-то?! Сказал и жду стандартно-красноглазого, что Пингвин уже давно всех победил на серверах, суперкомпьютерах, мобильных и встраиваемых системах. При ч...
Почему Linux не являлся, не является и никогда не будет альтернативой Windows 10 (по моему мнению)
Александр Пономарев
13:49
Маск - медийная персона - это в точку, никакой он не инженер и изобретатель, он тупо мерчендайзер
Илон Маск в очередной раз уронил курс Биткоина, использовав для этого слова песни Linkin Park
burobay
13:48
У нинтенды масса консолей выходило за 30+ лет, с охеренными играми, и процентов на 90 все это эмулируется прекрасно
Лучшие игры, в которые можно поиграть на очень слабой или встроенной видеокарте
Alex23
13:48
США будут развивать на своей территории переработку аккумуляторов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем