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Сейчас, когда криптовалюты становятся всё более популярными, самое время добавлять их в топовые AAA-проекты. Крупные компании не постыдились принять виртуальную валюту, как альтернативное средство оплаты. Следовательно, им таки можно доверять. Мало того, что коины майнят в реальной жизни, по информации инсайдера, скоро криптовалюту добавят в Grand Theft Auto 6 – ещё не анонсированную игру от Rockstar Games.

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В своём аккаунте в Twitter инсайдер Том Хендерсон, не раз поделившийся с нами правдивыми утечками, рассказал об интересном нововведении, которое Rockstar планирует добавить в GTA 6. Задумка разработчиков предполагает, что кроме криптовалюты в игре будет присутствовать основное денежное средство. Неизвестный коин – дополнительное, но его можно будет собственноручно майнить и продавать на внутриигровых биржах.

Если слухи подтвердятся, прошлые утечки по поводу сеттинга 1980-х годов отпадают сами по себе. Более того, наличие криптовалюты предполагает, что действие игры развернётся после 2017 года, когда криптовалюты обрели свою первую популярность и косвенно повлияли на глобальный дефицит видеокарт.

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