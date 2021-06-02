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Последние месяцы игровое комьюнити только и гадает, когда же анонсируют несколько самых ожидаемых игр. Известнейшая из них – S.T.A.L.K.E.R. 2. Наверняка, ни один геймер S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля не отказался бы заплатить более-менее символическую сумму, дабы получить возможность вновь окунуться в старый мир Сталкера, играя за Стрелка. Только с улучшенной в разы графикой и проработанными квестами. Как и всегда, всё не так просто: GSC Game World не анонсировала игру. Сотрудники компании иногда освещают некие её сюжетные моменты. Полноценной даты релиза никто не называл.

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Как полагают журналисты Windows Central, на предстоящей выставке E3 (12-15 июня) Microsoft и Bethesda собираются приятно удивить слушателей. Во время мероприятия покажут несколько неизвестных игр и новинки, которые ожидают миллионы пользователей: S.T.A.L.K.E.R. 2, Starfield, Forza Horizon 5, Cuphead, Tunic, Age of Empires 4, Psychonauts 2, Avowed, Project Typhoon, Wolfenstein 3, Grounded и Outer Worlds 2. И это лишь малый список тайтлов, в анонсе которых журналисты полностью уверены.

На портале Windows Central говорится, что они знают ещё о нескольких готовых играх, но называть их не станут по соображениям безопасности. В том числе, чтобы не потерять репутацию знающих своё дело инсайдеров.

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