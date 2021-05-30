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Около 5-и лет назад на форуме 4chan впервые появилась информация о скором релизе Red Dead Redemption 2. Тогда в это никто не поверил, ведь игра должна была стать шедевром десятилетия, и о ней бы сразу официально заявили. Несмотря на недоверие, Rockstar Games выпустили игру в указанный инсайдером срок. Ветку форума, где была опубликована утечка, впоследствии удалили. И не из-за слухов о дате выхода RDR 2.

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По каким-то причинам инсайдер решил не создавать отдельную ветку для слухов про Grand Theft Auto 6. О ней говорили уже тогда, но тоже не всерьёз. В комментариях к своему посту пользователь отметил, что шестая часть разрабатывается с 2014 года. Ей уделяли мало времени из-за GTA 5. Насчёт сеттинга: основные события новой игры развернутся в городе Вайс-Сити. Некоторые сюжетные моменты пройдут на Кубе. В качестве главного героя выдвинут чернокожую женщину, напоминающую комедийную актрису Лесли Джонс.

По сюжету, неизвестной сегодня женщине предстоит разгребать старые долги перевозкой наркотиков и ограблениями всего, что встретится ей на пути. Инсайдер также рассказал, что игра получит самый высокий уровень возрастного ограничения. Разработчики планируют сделать её даже более аморальной и откровенной, чем Red Dead Redemptoin 2.

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