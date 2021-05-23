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Многочисленные утечки уже сообщали, что корпорация Take-Two совместно с игровой студией Rockstar Games вскоре выпустит Grand Theft Auto 6. По заготовленному плану, компания намеревается потратить на маркетинг в 2023 году в десятки раз больше, чем в другие периоды. Из этого был сделан вывод, что в начале 2023 года долгожданное продолжение GTA анонсируют, а в конце – выпустят.

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С огромной долей вероятности данный прогноз сбудется, ведь практически аналогичная информация была найдена в только что опубликованном квартальном финансовом отчёте. Исходя из того, что в нём нашли журналисты, до 2024 года Take-Two представит ровно 62 игры. 23 из них – культовые всемирно известные проекты по типу NBA, GTA, Mafia, L. A. Noire, BioShock и т.д.

До окончания 2022 года компания покажет миру не меньше 21-й игры. Журналисты выяснили также, что 10 игр из этого списка сделают F2P (Free To Play) для смартфонов, 6 в виде ремастеров на старые тайтлы, а оставшиеся 5 – полноценными проектами на ПК и консоли. Наиболее интригующий факт в том, что с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 корпорация планирует заработать наибольшее количество выручки за всю историю существования. Нет сомнения, что именно GTA 6 станет оправданием столь долгосрочных прогнозов.